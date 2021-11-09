Bu çöl çok başka! En az 39 bin tekstil ürünü ile çöplüğe döndü
Şili'de bulunan dünyanın en kurak çölü Atacama Çölü, ikinci el veya satılamayan en az 39 bin ton tekstil ürününün atılması nedeniyle büyük kirliliğe maruz kalıyor.
Dünyanın en kurak çölü olan Şili'deki Atacama’da, kıyafet çılgınlığının neden olduğu kirlilikten giderek daha fazla zarar gördüğü ortaya çıktı.
Yüz binlere ulaşan atılan tekstil ürünlerinden oluşan yığınların Atamaca Çölü’nde çöp dağları oluşmasına neden olduğu belirtildi.
Son yıllarda çocuk işçiler ve giyim endüstrisinde ödenen düşük ücretler ile gündeme gelen tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı gözler önüne seren görüntülerde, en az 39 bin ton tekstil ürünü olduğu bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Şili, uzun yıllardır Avrupa, Asya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan tekstil ürünlerinin merkezi olurken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Alto Hospicio serbest bölgesindeki Iquique limanına her yıl yaklaşık 59 bin ton giysinin geldiği aktarıldı.