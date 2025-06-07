  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi

Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın artık hem iktidar hem de muhalefet seçmeni tarafından "winner ceket" olarak adlandırılan ve uzun süredir tercih ettiği ceketine de yaz geldi...

Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini, Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık yerleşkesinde geçirirken giyim tarzıyla dikkat çekti. 

1 / 4
Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi - Resim: 2

Uzun yıllardır koyu renkli takım elbise tercihiyle bilinen ve hem iktidar hem de muhalefet seçmeninin "winner ceket" olarak adlandırdığı ceketinin yazlık versiyonuna geçen Erdoğan'ın yeni tarzı dikkat çekti.

2 / 4
Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi - Resim: 3

Genellikle koyu renk takım elbiseler tercih eden Erdoğan Okluk'taki Kurban Bayramı tatili sırasında yaza uygun açık renkli takım elbiesisyle ortaya çıktı.

3 / 4
Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi - Resim: 4
4 / 4