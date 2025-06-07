Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık ''winner ceket'' tercihi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın artık hem iktidar hem de muhalefet seçmeni tarafından "winner ceket" olarak adlandırılan ve uzun süredir tercih ettiği ceketine de yaz geldi...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini, Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık yerleşkesinde geçirirken giyim tarzıyla dikkat çekti.
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Uzun yıllardır koyu renkli takım elbise tercihiyle bilinen ve hem iktidar hem de muhalefet seçmeninin "winner ceket" olarak adlandırdığı ceketinin yazlık versiyonuna geçen Erdoğan'ın yeni tarzı dikkat çekti.
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Genellikle koyu renk takım elbiseler tercih eden Erdoğan Okluk'taki Kurban Bayramı tatili sırasında yaza uygun açık renkli takım elbiesisyle ortaya çıktı.
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