  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti

Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti

Diyarbakır'da bir kişi, üst geçitten araçlara kar topu atan 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Kaynak: DHA
Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti - Resim: 1

Diyarbakır’da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. 

1 / 7
Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti - Resim: 2

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. 

2 / 7
Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti - Resim: 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. (DHA)

3 / 7
Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti - Resim: 4
4 / 7