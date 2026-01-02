Bu da kar topu dayağı! Üst geçide çıkıp çocukları tekme tokat darbetti
Diyarbakır'da bir kişi, üst geçitten araçlara kar topu atan 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: DHA
Diyarbakır’da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi.
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. (DHA)
