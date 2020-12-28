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  3. 28 Aralık 2020 00:21

Bu da kardan Van Gölü canavarı

Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, kent meydanında biriktirdikleri kar yığınıyla kardan Van Gölü canavarı yaptılar.

Bu da kardan Van Gölü canavarı

Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, ilçe merkezinde kaldırımları temizledikten sonra Van Gölü sahilindeki Edremit Kent Meydanına indiler. 

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Bu da kardan Van Gölü canavarı

Vatandaşların yürüyecek alanları temizleyen işçiler, daha sonra meydanda topladıkları kar yığınlarını iş makinesininde yardımı ile zaman zaman gündeme gelen Van Gölü canavarının kardan versiyonunu yaptılar. r.

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Bu da kardan Van Gölü canavarı

10 işçinin yaklaşık 2 günde yaptıkları kardan Van Gölü canavarının boyu 10 metre.

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Bu da kardan Van Gölü canavarı

Edremit kent meydanı sahiline gelen vatandaşlar, kardan Van Gölü canavarını görünce gördükleri manzaraya şaşırırken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

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