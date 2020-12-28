Bu da kardan Van Gölü canavarı
Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, kent meydanında biriktirdikleri kar yığınıyla kardan Van Gölü canavarı yaptılar.
Van'ın merkez Edremit Belediyesi temizlik işçileri, ilçe merkezinde kaldırımları temizledikten sonra Van Gölü sahilindeki Edremit Kent Meydanına indiler.
Vatandaşların yürüyecek alanları temizleyen işçiler, daha sonra meydanda topladıkları kar yığınlarını iş makinesininde yardımı ile zaman zaman gündeme gelen Van Gölü canavarının kardan versiyonunu yaptılar. r.