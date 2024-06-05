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  4. Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi

Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi

İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan bir kişi, berber dükkanına çevirdiği minibüs ile müşterilerine hizmet veriyor.

Kaynak: AA
Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi - Resim: 1

İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan Sercan Eroğlu, iş yerine dönüştürdüğü minibüsle gezerek hizmet veriyor.

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Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi - Resim: 2

Urla ilçesinde yaşayan ve Balçova ilçesinde berber dükkanı işleten 33 yaşındaki Sercan Eroğlu, evi ile iş yeri arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle ailesine fazla vakit ayıramadığını fark etti.

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Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi - Resim: 3

Ailesiyle tatillerde kullanmak için karavana dönüştürmek üzere ikinci el minibüs satın alan Eroğlu, bu sırada dükkan kirasının da artırılması üzerine minibüsü iş yerine çevirmeye karar verdi.

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Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi - Resim: 4

Yaklaşık 5 aylık çalışmayla minibüsü, güneş enerjisi panelleri, su tankları, koltuğu, lavabosu, aynası ve diğer aksesuarlarıyla bir berber dükkanına dönüştüren Eroğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra mobil hizmet vermeye başladı.

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