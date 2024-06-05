Bu da seyyar berber: Minibüsü berber dükkanına çevirdi
İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan bir kişi, berber dükkanına çevirdiği minibüs ile müşterilerine hizmet veriyor.
İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan Sercan Eroğlu, iş yerine dönüştürdüğü minibüsle gezerek hizmet veriyor.
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Urla ilçesinde yaşayan ve Balçova ilçesinde berber dükkanı işleten 33 yaşındaki Sercan Eroğlu, evi ile iş yeri arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle ailesine fazla vakit ayıramadığını fark etti.
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Ailesiyle tatillerde kullanmak için karavana dönüştürmek üzere ikinci el minibüs satın alan Eroğlu, bu sırada dükkan kirasının da artırılması üzerine minibüsü iş yerine çevirmeye karar verdi.
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Yaklaşık 5 aylık çalışmayla minibüsü, güneş enerjisi panelleri, su tankları, koltuğu, lavabosu, aynası ve diğer aksesuarlarıyla bir berber dükkanına dönüştüren Eroğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra mobil hizmet vermeye başladı.
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