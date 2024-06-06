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Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor''

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar uzun yıllardır bu durumun yaşandığını belirterek mezarların taşınmasını istedi.

Kaynak: İHA
Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' - Resim: 1
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Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' - Resim: 2

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor. 

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Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' - Resim: 3

Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor. 

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Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' - Resim: 4

Sorunun yıllardır sürdüğünü ve herhangi bir çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, tek çözümün mezarların taşınması olduğunu ifade etti.

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