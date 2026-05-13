Bu da trafiğin kadın magandası! Yolu durdurup ettiği dansın bedeli ağır oldu
Sakarya'da trafikte araç önünde dans ederek ulaşımı durduran 24 yaşındaki R.D.'ye bu dansı pahalıya patladı. Genç kadına ve araç sürücüsüne toplamda 39 bin TL'yi aşan rekor bir idari para cezası kesilirken, cezanın ardından sosyal medyada aynı videoyu "Bedel ödendi" notuyla paylaşılması "pes" dedirtti.
Sakarya’nın Serdivan ilçesi, 9 Mayıs günü akılalmaz bir trafik magandalığına sahne oldu. Darboğaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir otomobilin önünde dans ederek trafiği durduran R.D. (24) isimli genç kadın, hem polisin hem de adaletin radarına takıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve ulaşımın aksaması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kısa sürede kimliğini tespit ettiği R.D.'ye fatura kesti. Genç kadına "İdari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada övmek" suçundan 25 bin TL, "Taşıt yolunda trafiği engellemek" suçundan 5 bin 662 TL olmak üzere toplamda 30 bin 662 TL para cezası uygulandı. Sadece para cezasıyla kurtulamayan R.D. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Olay anında aracı kullanan 21 yaşındaki A.E.Y. de cezadan kaçamadı. Sürücüye; hız ihlali, park lambasıyla seyretmek, saygısızca araç kullanmak ve standart dışı süspansiyon (basık araç) kullanımı gibi çeşitli maddelerden toplam 8 bin 492 TL idari para cezası verildi.
Olayın en dikkat çekici ve tepki toplayan kısmı ise ceza sonrası yaşandı. Hakkında adli işlem başlatılan ve rekor ceza kesilen R.D., pişmanlık duymak yerine aynı dans videosunu sosyal medya hesabından tekrar paylaştı. Paylaşımına eklediği "Bedel ödendi" notu, trafik kurallarını hiçe sayan bu davranışın sosyal medyada nasıl bir "şov" malzemesine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.