Bu da trafiğin kadın magandası! Yolu durdurup ettiği dansın bedeli ağır oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesi, 9 Mayıs günü akılalmaz bir trafik magandalığına sahne oldu. Darboğaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir otomobilin önünde dans ederek trafiği durduran R.D. (24) isimli genç kadın, hem polisin hem de adaletin radarına takıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve ulaşımın aksaması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kısa sürede kimliğini tespit ettiği R.D.'ye fatura kesti. Genç kadına "İdari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada övmek" suçundan 25 bin TL, "Taşıt yolunda trafiği engellemek" suçundan 5 bin 662 TL olmak üzere toplamda 30 bin 662 TL para cezası uygulandı. Sadece para cezasıyla kurtulamayan R.D. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.