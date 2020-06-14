Bu da yerli deniz otomobili
Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretti. 2 yılda 30 otomobil ürettiklerini aktaran Şahinkaya, sırada 19 otomobil olduğunu söyledi.
İşletme fakültesi mezunu Muammer Şahinkaya, 2 yıldır Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sanayi sitesinde Türkiye’nin ilk ve tek yerli deniz otomobilini üretiyor.
Şahinkaya’nın 180 metrekarelik atölyede ürettiği ve ’Spyder’ adını verdiği otomobiller, büyük ilgi görüyor. Jet-ski motorlarının takıldığı otomobillerle 100 kilometre hız yapılabiliyor. 35 ile 70 bin TL arasında satılan otomobillere ABD’den de talep geldi.
Serbest Bölge’deki yat firmalarında proje uygulama üzerine çalışmalar yaptığını, sonrasında insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye karar verdiğini söyleyen Muammer Şahinkaya, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında da otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım.