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  3. 14 Haziran 2020 12:21

Bu da yerli deniz otomobili

Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretti. 2 yılda 30 otomobil ürettiklerini aktaran Şahinkaya, sırada 19 otomobil olduğunu söyledi.

Bu da yerli deniz otomobili

İşletme fakültesi mezunu Muammer Şahinkaya, 2 yıldır Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sanayi sitesinde Türkiye’nin ilk ve tek yerli deniz otomobilini üretiyor.

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Bu da yerli deniz otomobili

Şahinkaya’nın 180 metrekarelik atölyede ürettiği ve ’Spyder’ adını verdiği otomobiller, büyük ilgi görüyor. Jet-ski motorlarının takıldığı otomobillerle 100 kilometre hız yapılabiliyor. 35 ile 70 bin TL arasında satılan otomobillere ABD’den de talep geldi.

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Bu da yerli deniz otomobili

Serbest Bölge’deki yat firmalarında proje uygulama üzerine çalışmalar yaptığını, sonrasında insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye karar verdiğini söyleyen Muammer Şahinkaya, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında da otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım.

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Bu da yerli deniz otomobili

Sonrasında bir jet-ski motoru bularak bunu otomobile monte ettim. Ardından Karadeniz usulü suya indirdim ve sonrasında hayatımı bu yönde değiştirdim. Şu an bu aracı Türkiye’de ilk yapan biziz. Ciddi talep alıyoruz. Pandemiden dolayı ertelenen taleplerimiz oldu" diye konuştu.

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