Bu defile bildiğiniz gibi değil
Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Cali'de düzenlenen bir defilede podyuma fiziksel engelli mankenler çıktı. Tasarımcıların kıyafetlerini sergileyen mankenler büyük alkış aldı.
Son dönemde markaların ve moda tasarımcılarının defilelerinde ve tasarımlarında yer verdiği gruplar arasında fiziksel engelliler ve LGBTi topluluğu yer alıyor…
“Beden olumlama” akımı ile herkes için tasarım yapan modacılar böylelikle müşteri tabanını da genişletmiş oldu.
Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün gece düzenlenen Inclusion Catwalk da böyle bir etkinliğe sahne oldu.