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  3. 17 Mayıs 2019 09:29

Bu defile bildiğiniz gibi değil

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Cali'de düzenlenen bir defilede podyuma fiziksel engelli mankenler çıktı. Tasarımcıların kıyafetlerini sergileyen mankenler büyük alkış aldı.

Bu defile bildiğiniz gibi değil

Son dönemde markaların ve moda tasarımcılarının defilelerinde ve tasarımlarında yer verdiği gruplar arasında fiziksel engelliler ve LGBTi topluluğu yer alıyor…

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Bu defile bildiğiniz gibi değil

“Beden olumlama” akımı ile herkes için tasarım yapan modacılar böylelikle müşteri tabanını da genişletmiş oldu.

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Bu defile bildiğiniz gibi değil

Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti Cali’de dün gece düzenlenen Inclusion Catwalk da böyle bir etkinliğe sahne oldu.

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Bu defile bildiğiniz gibi değil

“Dahil Edilenler Defilesi”nde engelli bireyler yer aldı.

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