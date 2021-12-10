Bu dükkan İstanbul'un Osmanlı döneminden bu yana şifa noktası

Eczacı Sezer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Eskiden çoğu ilaç eczanelerde yapılırdı. 1950'den sonra işin içine fabrikasyon ilaçlar girdi. Eskiden eczanelerde öksürük şurupları, kuvvet şurupları, merhemler olurdu. O zamanlar hekimlerde bizlere formüller yazardı. Ancak şimdi formül yazan doktorlar az. Çünkü doktorlarda fabrikasyonlaştı. Şu an hala müşteriler az da olsa bize reçete getiriyor, biz de getirdikleri reçeteyi yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ancak eczacılık ticaret değil, bir sanattır. Sanattan da bir şeyler üretildiğiniz zaman zevk alınır."