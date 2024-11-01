Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var''

Yenimahalle Muhtarı Salih Yolcu ise, "Dün mahallemizdeki birçok noktaya A4 kağıdı üzerine şahsın resmiyle birlikte not yazılmıştır. Notta şahsın sapıklığı, dolandırıcılığı belirtiliyor ama burada isim yok, adres yok. Dolayısıyla şahsın fotoğrafına baktığımda şahsı ben de çıkaramadım. Öyle bir şahsa da mahallemde rastlamadım. Oturup oturmadığını kesin kayıtlarla bilmemekteyim. Bunu asan kim onu da bilmiyorum. Bu bir uyarı olabilir. Bu mağduriyeti bir başkasının da yaşamaması adına böyle bir yazı asmış olabilirler. Tüm vatandaşlarımızın böyle bir durumu yaşamamasını temenni ederim. Şahsı tanımıyorum ve geçmişte benim mahallemde oturup oturmadığını bilmiyorum. Kimlik bilgisi olursa bizim mahallemizde oturup oturmadığı da anlaşılır. Kimlerle ne yaşadığını, kimi nasıl dolandırdığını bilmiyoruz" dedi.