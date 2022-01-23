Bu etin kilosu tam bin 200 dolar!
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan Japon wagyu cinsi sığır eti, 1200 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
yor. Güncel kur değerine göre fiyatı yaklaşık 16 bin TL'yi bulan et için özellikle yurt dışından müşteriler geliyor. Kasap Mehmet Günbey, özel koşullarda yetişen sığırların bel ve sırt etinin 40 ila 60 gün arasında kaya tuzunda dinlendirildiğini belirterek, eti bilenleri pahalılığını vurgulamadığını ifade etti.
Günbey, ette bulunan ve mermer diye tabir edile ince yağ dokusu için, "Bu etin yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor" dedi. İzmir'in Torbalı ilçesinde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey'in dükkanlarında bulunan etler, fiyatları ve hazırlanış biçimiyle dikkat çekiyor.
BURSA'DA ÜRETİLEN BU ETİN KİLOSU 1200 DOLAR! Dükkanda en fazla ön plana çıkan ürün ise Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen ve kilosu bin 200 dolara satılan 'Kobe' eti. Etin pahalılığının ise birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masaj ve stressiz ortam yetiştirilerek yağlanması. Bir diğeri ise sığırın bel ve sırt kısmından elde edilen etlerin yaklaşık 2 ay kaya tuzunda dinlendirilmesi. Uzun süredir bin 200 dolardan satılan etin fiyatı, kur artışı sebebiyle son 1 senede 10 bin TL'den 16 bin TL'ye çıktı.
Kasap Mehmet Günbey, sığırlarının özel veterinerler kontrolünde özel programlarla mısır ve arpayla beslendiğini ve elde edilen etlerin sadece sırt ve bel kısmına ait olduğunu söyledi. Günbey, "Bunun en büyük özelliği de etin içinde mermer olarak tabir ettiğimiz ince yağ dokularının olmasıdır. Bu etin yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor. Etlerimizin yağ oranı çok yüksek. 500 kilogramlık bir sığır kestiğimiz zaman bunun içinden yaklaşık 40-50 kilogram bir et alabiliyoruz" diye konuştu.