Bu fiyatlardan altın ve gümüş alınır mı? Ünlü ekonmist Filiz Eryılmaz'dan ''cesur'' tahmin

Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor.

Altın ve gümüş neden yükseliyor?

Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedenleri arasında; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var.

Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği.