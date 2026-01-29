Bu fiyatlardan altın ve gümüş alınır mı? Ünlü ekonmist Filiz Eryılmaz'dan ''cesur'' tahmin
Altın fiyatları rekordan rekora koşarken yatırımcılar ''Bu seviyelerden altın alınır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen soruya yanıt veren ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, ''Cesur tavsiyeler veriyorum'' diyerek altın fiyatlarıyla ilgili son tahminlerini paylaştı.
Jeopolitik gerginlikler ve doların zayıflaması yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. Değerli metaller yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 5 bin 598 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 8 bin TL seviyesini aşarak tarih zirvesine yükseldi.
Gümüş tarafında da durum farklı değil; ons gümüş 121,65 doları görürken, gram gümüş 169,92 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. 1 Ocak 2026'dan itibaren altın %20, gümüş ise %50’den fazla değer kazandı.
Değerli metallerdeki soluksuz ralli devam ederken yatırımcılar ''Bu fiyatlardan altın alınır mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen soruya ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yanıt geldi. Eryılmaz, ''Cesur tavsiyeler veriyorum'' diyerek altınla ilgili tahminlerini paylaştı.
Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor.
Altın ve gümüş neden yükseliyor?
Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedenleri arasında; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var.
Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği.
Yükseliş devam edecek mi?
Fiyatlar daha yükselebilir. Ayrıca gümüş yatırımcısı gümüşünü satmıyor. İnsanlar daha da yükseleceğine inandığı için gümüş fiyatları gittikçe gidiyor.
Aynı durum altın için de geçerli. En fazla dinleniyor. Ne gümüş ne de altında güçlü bir düzeltme görmüyoruz. Rasyonellikten uzaklaşan irrasyonel bir ortam var. Her kademede yavaş yavaş alım yapmak çok daha iyi olur. Kısa vadeli yatırım yapacaksak fiyatları yakından takip etmekte fayda var.