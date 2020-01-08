Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi
Dağları karla kaplanan Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı.
Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, bugün havanın açmasıyla birlikte dağlık kesimlerdeki kar gün yüzüne çıktı.
Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının ise yüzde 45 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar montlarını giyerek Konyaaltı Sahili'ne geldi.