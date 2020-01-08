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  3. 08 Ocak 2020 16:50

Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi

Dağları karla kaplanan Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı.

Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi

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Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, bugün havanın açmasıyla birlikte dağlık kesimlerdeki kar gün yüzüne çıktı.

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Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi

Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının ise yüzde 45 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar montlarını giyerek Konyaaltı Sahili'ne geldi.

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Kar soğuğu onu durduramadı! Bu mevsimde Antalya'da denize girdi

Bazı vatandaşlar ise montlarla geldiği sahilde ısınmak için denize girmeyi tercih etti.

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