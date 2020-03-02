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  3. 02 Mart 2020 13:57

Bu fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırından!

Avrupa’ya gitme hayaliyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlerce göçmenin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce göçmen Yunanistan’a geçti.

Bu fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırından!

27 Şubat 2020 Perşembe akşam başlayan göçmen hareketliliği bugün dördüncü gününde de devam ediyor.

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Bu fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırından!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı Twitter paylaşımı ile saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.

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Bu fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırından!

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Bu fotoğraf Türkiye - Yunanistan sınırından!

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