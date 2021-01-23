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  3. 23 Ocak 2021 10:52

Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu.

Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor.

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

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Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

Erzurum'un meşhur soğuk havası ile sıcak suyu birleştirerek görsel şölen oluşturduklarını söyleyen Sevda Sayar, "Her sene yaptığımız bir klasik haline geldi. Müthiş bir görüntü ama tabi havanın soğukluğuna aldanmayın. Burada güneşin altında kayak ve snowboard yapabilmek için çok güzel imkanlar var. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

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