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  3. 17 Ocak 2020 10:59

Bu fotoğraf Türkiye'den! Sibirya soğukları baraj gölünü dondurdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin baraj gölü yüzeyi dondu.

Bu fotoğraf Türkiye'den! Sibirya soğukları baraj gölünü dondurdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin (HES) baraj gölü yüzeyi dondu.

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Bu fotoğraf Türkiye'den! Sibirya soğukları baraj gölünü dondurdu

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Bu fotoğraf Türkiye'den! Sibirya soğukları baraj gölünü dondurdu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'taki dere ve göletler buzla kaplandı.

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Bu fotoğraf Türkiye'den! Sibirya soğukları baraj gölünü dondurdu

Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

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