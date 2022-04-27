Bu fotoğraf yılın yemek fotoğrafı seçildi
Debdatta Chakraborty’nin Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Sringar kentinde çektiği ‘Kebabiyana‘ isimli fotoğraf Pink Lady Yemek Fotoğrafçısı yarışmasında 2022’nin en iyi fotoğrafı seçildi.
Sokak satıcısının önündeki ızgarada dumanlar içinde pişirdiği, neredeyse insanın burnuna kokusunu getiren kebap fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülüne layık görüldü.
60’tan fazla ülkeden binlerce fotoğrafçının başvurduğu yarışmada farklı kategorilerde ödül kazanan bazı fotoğraflar şöyle:
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Çin’de bir aile yeni yıl öncesi mantı yapımı geleneği için bir arada… Fotoğraf: Chen Ying
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İnovasyon ödülü alan bu kare yemeklerle minyatür dünyalar yaratan fotoğrafçının Central Park vizyonu. Fotoğraf: Yuliv Vasilev
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Norvwş’teki Lofoten yarımadasında balık kurutma askıları manzaranın bir parçası haline gelmiş. Fotoğraf: Kasia Ciesielska-Faber
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