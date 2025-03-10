Bu fotoğraflar bugün çekildi: Güneş yüzünü gösterdi, deniz sezonu açıldı

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji tahminlerine göre; Alanya'da sıcaklıkların hafta boyunca yükselmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri 20 dereceye yaklaşan sıcaklıkların perşembe günü 22, cuma günü 23, cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.