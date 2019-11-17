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  3. 17 Kasım 2019 15:06

Antalya'nın ünlü sahili Kasım ayında doldu taştı

Antalya'a sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Sahillerdeki yoğunluk, yazdan kalma günleri aratmadı.

Antalya'nın ünlü sahili Kasım ayında doldu taştı

Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'nin güneyde hala yazdan kalma günler yaşanıyor.

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Antalya'nın ünlü sahili Kasım ayında doldu taştı

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanların akınına uğradı.

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Antalya'nın ünlü sahili Kasım ayında doldu taştı

Tatilciler ile kentte yaşayanlar, sahilde hem denizin hem de güneşin keyfini sürdü. Denizin tadını en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapıp, banklarda dinlenerek vakit geçirdi.

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Antalya'nın ünlü sahili Kasım ayında doldu taştı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

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