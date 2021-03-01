Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu. Görevliler, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Marmaris’de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi.
Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi.
Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.