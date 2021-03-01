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MİLYONLARCA EMEKLİYE MAYIS'TA ÇİFT İKRAMİYE MÜJDESİ!
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  3. 01 Mart 2021 14:26

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu. Görevliler, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!

Marmaris’de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi.

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Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!

Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi.

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Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!

Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

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Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi! Mayosunu kapan koştu!

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.

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