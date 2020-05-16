Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi
İstanbul Arnavutköy’de bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı.
Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.
İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı.
Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası’nı hatırlattı.