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  3. 16 Mayıs 2020 13:56

Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İstanbul Arnavutköy’de bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı.

Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

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Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı.

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Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası’nı hatırlattı.

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Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Görüntülerde manda sürüsün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

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