Bu fotoğraflar Sibirya'dan değil Türkiye'den!
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.
1 / 57
Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.
2 / 57
Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.
3 / 57
4 / 57