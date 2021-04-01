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  4. Bu fotoğraflar Sibirya'dan değil Türkiye'den!

Bu fotoğraflar Sibirya'dan değil Türkiye'den!

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

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Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.

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Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.

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