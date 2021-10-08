Bu göle, saatte 280 yıldırım düşüyor
Venezuela'da Catatumbo Nehri'nin Maracaibo Gölü'ne döküldüğü Venezuela'daki havza, dünyanın en çok yıldırım düşen yeri olarak bilinir. Saatte 280 yıldırımın düştüğü havza bu özelliği ile rekoru kimseye kaptırmıyor.
Bilim ne kadar ilerleme kaydetmiş olursa olsun, dünyada bilim dahi çözemediği olaylar ve yerler var. İşte o yerlerden birisi de saatte yüzlerce yıldırımın düştüğü Maracaibo Gölü.
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Bu bölgede, atmosfer koşulları tam da öyledir, öyle ki atmosferdeki yüksek fırtına bulutları, her yıl geceleri yoğun şimşek fırtınaları üretir. Bu fırtınalar 10 saate kadar sürebilir ve saatte 280 yıldırım düşmesine neden olabilir.
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Bu tür yıldırım çarpmalarına izin veren atmosferik koşullar dünyanın başka yerlerinde meydana gelebilir ve gerçekleşebilirken, Catatumbo Nehri havzası o kadar muhteşem şimşek fırtınaları üretir ki, bu bölge bir alanda en çok yıldırım düşmesi rekorunu elinde tutar.
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