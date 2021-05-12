Bu görüntüler İstanbul'dan... Ucuz baklava koronavirüsü unutturdu
Esenler'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Esenler'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
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Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş" dedi.
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Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı.
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