Bu görüntülere yürek dayanmaz! Ölüme terk edildiler

Artvin’in Hopa ilçesinde tır garajına park edilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların Kars’tan Kırgızistan’a götürülmek üzere yola çıkartıldıkları ancak atların hastalanması ve bazılarının ölmesi üzerine şoförü tarafından tır garajında kaderlerine terk edildiği ortaya çıktı.