Bu haber ders kitaplarına konu oldu
Bundan yaklaşık 3 yıl önce Hakkari'de bir babanın kız çocuğuna kardan Anıtkabir yapmıştı. Kamuoyunda günlerce kalan bu haber şimdi ders kitaplarına konu oldu...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın (12) hayalini kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştiren inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (35), 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul ders kitabına konu oldu.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Türkiye gündemine taşıdığı konu, bu yıl 4’üncü sınıf Türkçe kitaplarında yer aldı. Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda 6’ncı sınıfta okuyan Hira Karahan, mutluluğunu öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaşırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise Yüksekova’nın böyle bir konuyla gündeme gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, 3 yıl önce ocak ayında Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için eksi 20 derecede evinin önüne kardan Anıtkabir yaptı.
Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın bu çabası DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' yaptığı haberi üzerine Yüksekova'da görevli komutanlar aileyi evinde ziyaret edip, dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.