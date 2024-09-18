Bu haber ders kitaplarına konu oldu

Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın bu çabası DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' yaptığı haberi üzerine Yüksekova'da görevli komutanlar aileyi evinde ziyaret edip, dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.