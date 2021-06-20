Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın

SORGULAMA YAPILMALI

Buna göre, tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığını, tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri, bu konuda, "www.kulturturizm.gov.tr" ve "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html" adresli internet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise "www.tursab.org.tr" internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi.