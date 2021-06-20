Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın
Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı tüketicileri sahte otel tanıtımlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamada hızlı artış sağlanması, kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil planlarında artış bekleniyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun şekilde tatil amaçlı seyahat ve konaklama hizmeti satın almaları öngörülüyor.
Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından tüketicileri mağdur etmeye yönelik birtakım faaliyetlerde bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
Bakanlık, vatandaşları rezervasyon yaptırmadan önce dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyardı.
SORGULAMA YAPILMALI
Buna göre, tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığını, tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri, bu konuda, "www.kulturturizm.gov.tr" ve "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html" adresli internet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise "www.tursab.org.tr" internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi.
Mesafeli olarak hazırlanan sözleşmelerde ise rezervasyon yapılan internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi, tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden emin olunması, mağduriyet yaşanmaması için önem taşıyor.