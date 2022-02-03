Bu hafta 6 film vizyona girecek
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli olmak üzere 6 film vizyona girecek.
Dilberay - Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor.
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Moonfall - Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor.
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Afacanlar: İş Başa Düştü - Afacanlar: İş Başa Düştü, sabaha kadar oyun oynamak için gittikleri AVM'ye giren hırsızlarla büyük bir mücadeleye girişen bir grup çocuğun hikayesini konu ediyor.
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Kürtaj (L'Evénement) - Film, kürtajın yasa dışı olduğu 1963 yılında Fransa'da geçiyor. Geleceği parlak bir öğrenci olan Anne’in hayatı, hamile olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Zor bir dönemden geçen Anne, eğitimini bitirmek ve proleter ailesinin sosyal kaderinden kaçmak için kürtaj yaptırmaya karar verir.
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