Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin yükselişini sürdürdüğü piyasalarda geçen hafta hangi yatırım aracının ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte geçen haftanın kazandıran yatırımları..
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 8.026,27 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.912,02, en yüksek 8.149,44 puanı gördü.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,29 ile Ege Endüstri oldu. Ege Endüstri'yi yüzde 20,46 ile Konya Çimento, yüzde 18,54 ile Sasa Polyester izledi.
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Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,25 ile Mia Teknoloji, yüzde 9,06 ile Borusan Boru Sanayi, yüzde 6,17 ile VakıfBank şeklinde sıralandı.
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Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 97 milyon lirayla Koç Holding, 359 milyar 835 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 295 milyar 377 milyon lirayla Tüpraş oldu.
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