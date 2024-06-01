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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürdüğü, altının ise düşüşüne devam ettiği piyasalarda bu hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın kazandıran yatırımları...

Kaynak: AA
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? - Resim: 1

BIST 100 endeksi, en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? - Resim: 2

Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 3 bin 975 liraya geriledi.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? - Resim: 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 2 bin 430 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,33 artarak 16 bin 190 liraya yükseldi.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? - Resim: 4

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düşerken avro yüzde 0,21 artışla 35,0330 liraya çıktı.

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