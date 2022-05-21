Bu ilimizde aciller doldu taştı! Uzmanlardan ''salgın var'' uyarısı

'HAVUZLARDAN DA KAPILABİLİR'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Doğan ise ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde ciddi artış gördüklerini belirterek, "Özellikle çocuklarımızda bu tabloya sebep olan virüslerdir. Rota virüs, adenovirüs ve norovirüslerdir. Özellikle bu virüslerin en sık bulaş yolu hasta bir kişiyle temas sonrası enfekte ellerimizle ağız çevresine ve göz çevresine götürmekle bulaşmaktadır. Hasta bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonrası damlacık yoluyla da bulaş olabilir. Aynı zamanda enfekte havuzlardan da bu virüsleri kapabilir çocuklarımız. En önemlisi de okul öncesi dönemde ve kreş ortamında ortak kullanılan eşyalar ve oyuncaklar çok sık bir bulaş kaynağıdır, çocuklarımız için. Bir diğer bulaş yolumuz yine dışkıyla olabilir. Hasta bir kişinin dışkısına temas yoluyla da yine bu virüsler çocuklarımıza bulaşabilir. Bu virüsleri aldıktan sonra çocuklarımız sıklıkla yüksek seyreden, 4 veya 5 gün yüksek seyredebilen bir ateş şikayeti önce kusma ve ardından ishal şeklinde, kramp şeklinde karın ağrısı, karın ağrıları da gördüğümüz semptomlar arasındadır" diye konuştu.