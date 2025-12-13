Bu ilimizde konut yatırımında amortisman süresi Türkiye ortalamasının altına indi
Ankara'nın hemen yanıbaşındaki Kırıkkale'de konut yatırımında amortisman süresinin 12 yıla kadar gerilemesi yatırım için konut alacakların dikkatini çekti.
Kırıkkale'nin bir üniversite kenti olması nedeniyle konut talebinin sürekli arttığını vurgulayan Almaz, "Dolayısıyla gayrimenkul sektörü arz-talep dengesine göre şekilleniyor. Burada öğrenciler için çok sayıda konut inşa edilmiş durumda ve yapımlar devam ediyor. Türkiye genelinden Kırıkkale'ye yatırım yapan müşterilerimiz var. Onların tercih sebebi ise büyükşehirlere oranla Kırıkkale'deki gayrimenkul fiyatlarının daha uygun olması" dedi.
Yatırımcılara doğru analiz yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Almaz, "Bir insan Kırıkkale'ye yatırım yapmalı; ancak yatırım yapacağı gayrimenkulü de doğru analiz etmeli. Yaşını, isknını, konumunu incelemeli, araştırmalı, değerlendirmeli ve buna göre karar vermelidir. Kırıkkale gelişen ve daha da gelişmeye müsait bir ilimiz. Çevrede kamu yatırımlarının arttığını görüyoruz. Roketsan gibi savunma sanayine yönelik projeler ve Millİ Savunma Bakanlığı'nın yatırımları şehre değer katıyor. Bu yatırımlar sonucunda insanların Kırıkkale'ye gelip kiralama yapacağı ya da gayrimenkul satın alacağı öngörülebilir. Şu anda Kırıkkale'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Kira fiyatlarının genel anlamda uygun olduğunu belirten Almaz, "Lüks semtlerde fiyatlar vatandaşlara bir miktar yüksek gelebiliyor, ancak her bütçeye uygun seçenek bulmak mümkün. Kırıkkale yaşanabilir bir şehir ve geleceği parlak. Yatırımlar arttıkça daha da güçleneceğine inanıyorum. Herkesi Kırıkkale'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.