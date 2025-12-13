Bu ilimizde konut yatırımında amortisman süresi Türkiye ortalamasının altına indi

Yatırımcılara doğru analiz yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Almaz, "Bir insan Kırıkkale'ye yatırım yapmalı; ancak yatırım yapacağı gayrimenkulü de doğru analiz etmeli. Yaşını, isknını, konumunu incelemeli, araştırmalı, değerlendirmeli ve buna göre karar vermelidir. Kırıkkale gelişen ve daha da gelişmeye müsait bir ilimiz. Çevrede kamu yatırımlarının arttığını görüyoruz. Roketsan gibi savunma sanayine yönelik projeler ve Millİ Savunma Bakanlığı'nın yatırımları şehre değer katıyor. Bu yatırımlar sonucunda insanların Kırıkkale'ye gelip kiralama yapacağı ya da gayrimenkul satın alacağı öngörülebilir. Şu anda Kırıkkale'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.