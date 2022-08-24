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  4. Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı

Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı

Yılın ilk 6 ayında arsa ve tarla satışları yüzde 20'den fazla artış gösterdi. Yıllık fiyat yükselişi ise yüzde 80'i aştı. Bir ilimizde ise fiyatlar yüzde 180 oranında artı.

Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı - Resim: 1

Düşen faiz, yükselen enflasyon vatandaşın yatırım tercihine yansıdı.

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Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı - Resim: 2

Sektör yetkililerine göre, yaklaşık 1 yıldır gayrimenkule yatırım hızlı bir şekilde arttı.

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Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı - Resim: 3

Yılın ilk 6 ayında konut satışları yüzde 31 artarak 726 bine çıkarken, fiyat artışı haziranda yıllık yüzde 160'a çıkarak rekor kırdı.

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Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı - Resim: 4

Rakamlar vatandaşın sadece konut yatırımına yönelmediğini ortaya koyuyor.

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