Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı
Yılın ilk 6 ayında arsa ve tarla satışları yüzde 20'den fazla artış gösterdi. Yıllık fiyat yükselişi ise yüzde 80'i aştı. Bir ilimizde ise fiyatlar yüzde 180 oranında artı.
Düşen faiz, yükselen enflasyon vatandaşın yatırım tercihine yansıdı.
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Sektör yetkililerine göre, yaklaşık 1 yıldır gayrimenkule yatırım hızlı bir şekilde arttı.
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Yılın ilk 6 ayında konut satışları yüzde 31 artarak 726 bine çıkarken, fiyat artışı haziranda yıllık yüzde 160'a çıkarak rekor kırdı.
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Rakamlar vatandaşın sadece konut yatırımına yönelmediğini ortaya koyuyor.
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