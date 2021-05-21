  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bu illerde evi olanlar yaşadı: İşte en çok konut satılan iller ve fiyatları

Bu illerde evi olanlar yaşadı: İşte en çok konut satılan iller ve fiyatları

Ülkemizde Nisan ayında 95.863 konut satışı gerçekleşti. İşte konut satışlarının en çok yaşandığı şehirler ve fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de konut fiyatları en çok hangi illerde artı? Hangi illerde konut yatırımı yapanlar daha kazançlı çıktılar? İşte rakamlarla tüm detaylar..

1 / 32

Tekirdağ

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.248

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.185

Ortalama Fiyat (TL): 269.620

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,4

2 / 32

Hatay

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.647

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.989

Ortalama Fiyat (TL): 277.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,3

3 / 32

Sakarya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.462

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.579

Ortalama Fiyat (TL): 288.000

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,1

4 / 32