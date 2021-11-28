Bu illerde konut alanlar yaşadı
Konut kredisi faizleri en çok arananlar arasında girerken dikkat çeken bir liste yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla olurken, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ise en pahalı ilçe oldu. İşte metrekare fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri…
Türk halkının en çok tercih ettiği yatırımlardan bir tanesi hiç şüphesiz gayrimenkul. Kredi faiz oranlarının son dönemde düşüşe geçmesiyle beraber 'Konut fiyatları ne kadar oldu' sorusu gündemden düşmüyor.
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Tüm bunlarla beraber emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performans masaya yatırılarak, Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri açıklandı.
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Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.
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Hepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.
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