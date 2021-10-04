Bu illerde yaşayanlar dikkat: 50 ilde alarm, sayı artıyor..
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı artarak devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, 18-24 Eylül itibarıyla 50'ye yükseldi. Listede, vaka sayısı 100 bin nüfusta 50'nin altında olan yalnızca 5 şehir yer aldı. Vakalar 21 ilde 100 binde 200-300, 17 ilde 300-400, 8 ilde 400-500 aralığında görülürken, 4 ilde 500'ün üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığının 18-24 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 50'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Eylül'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Ülke genelinde, vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, yaklaşık bir ay önce 14-20 Ağustos'ta 28 iken 18-24 Eylül itibarıyla 50'ye yükseldi.