Bu illerde yaşayanlar dikkat: 50 ilde alarm, sayı artıyor..

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, 18-24 Eylül itibarıyla 50'ye yükseldi. Listede, vaka sayısı 100 bin nüfusta 50'nin altında olan yalnızca 5 şehir yer aldı. Vakalar 21 ilde 100 binde 200-300, 17 ilde 300-400, 8 ilde 400-500 aralığında görülürken, 4 ilde 500'ün üzerine çıktı.