Bu kabilede cinsel ilişki için aranan şart akıllara zarar

Büyükbaş hayvanların dışkılarından yaptıkları kulübelerde yaşayan kabile halkı, hayvan derisinden kendileri diktikleri kıyafetler içinde yaşamlarına devam ederken Alman fotoğrafçı çektiği her karede onların ne kadar mutlu olduklarını fark etti. İşte Gerth'in objektifinden dünyanın geri kalanına çok şey anlatacak Afrika kabileleri..