Bu kabilede cinsel ilişki için aranan şart akıllara zarar
38 yaşındaki Alman fotoğrafçı Mario Gerth, Afrika'da 7 yıl boyunca kabileleri incelerken ilginç gelenekler keşfetti.
Büyükbaş hayvanların dışkılarından yaptıkları kulübelerde yaşayan kabile halkı, hayvan derisinden kendileri diktikleri kıyafetler içinde yaşamlarına devam ederken Alman fotoğrafçı çektiği her karede onların ne kadar mutlu olduklarını fark etti. İşte Gerth'in objektifinden dünyanın geri kalanına çok şey anlatacak Afrika kabileleri..
"Oldukça zor koşullarda yaşayan bu kabileler yaşadıkları yere renk ve mutluluk getiriyorlar" diyen Gerth, bu fotoğrafında Etiyopya'nın Muris kabilesinden bir kadını görüntülemiş.
Bir güzellik işareti olarak dudaklarına büyük tabaklar takan kabile kadınları, tebeşir ve toprak gibi malzemeler kullanarak vücutlarına çeşitli şekiller de çiziyorlar. Bu tabaklar, ergenliğe giren kız çocuklarının ağızlarındaki alt iki dişin çekilip, oraya açılan deliğe ince plakaların takılması ile yerleştiriliyor.
Şarkının ve pozitif enerjinin kötülüklerle savaşmada etkili olduğunu düşünen Arbore kabilesi, bu ayinlerden sonra kabilelerinin refah bulacağına da inanıyorlar.