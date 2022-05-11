Bu kabilede evlenmek isteyen erkeklerin kan içerek kilo almaya çalışıyor
Etiyopya'nın güneybatısında yaşayan Bodi Kabilesi, erkeklerin kan içerek kilo aldığı tuhaf gelenekle yaşıyor.
Etiyopya'nın Omo Vadisi'nde yaşayan Bodi kabilesi acayip gelenekleriyle dikkat çekiyor.
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Bodi ya da diğer adıyla Me'en kabilesi Etiyopya'nın güneyinde, bölgenin en otantik yeri kabul edilen Omo vadisi yakınlarında yarı göçebe olarak hayatlarını sürdürmekte.
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Onları ilginç kılan ise Haziran ayında Ka'el adını verdikleri yeni yıl törenleri için düzenledikleri geleneksel yarışma.
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Bu yarışma için her köyden gençler seçiliyor ve 6 ay boyunca inek kanı ve süt ile beslenerek kilolarının 2 katına çıkıyorlar.
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