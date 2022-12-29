Bu kadar da olmaz! Denizinden dibinden çıkanlara inanamayacaksınız

Falez bölgesinde de denizi kirleten ilginç nesnelerle karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Yukarıdan atılan hilti, matkap, bank, beton inşaat demirlerine kadar her şey var. Özellikle su altında plastiklerle çok karşılaşıyoruz. Bu atıklar denizin doğal yapısı değil. Dışarıdan gelen doğal olmayan her türlü şey deniz ekosistemi için atıktır. Özellikle plastik atıklar, mikroplastiklere dönüşüyor. Bunlar daha sonra insanlara kadar iletişim devam ediyor" diye konuştu. (DHA)