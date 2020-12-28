Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından, eğlence düzenlenen bağ evine yapılan operasyonda 20 kişi 81 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kestel Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal Derekızık Mahallesi’ndeki bağ evinin eğlence mekanı olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bağ evinin dışından yaptıkları incelemede, camların kalın perdelerle kapatıldığını gördü.
Bunun üzerine dün akşam saatlerinde bağ evine baskın düzenlendi. Bağ evinde alkol alıp, eğlenen 6’sı kadın 20 kişi tespit edildi.