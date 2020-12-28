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  3. 28 Aralık 2020 19:51

Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından, eğlence düzenlenen bağ evine yapılan operasyonda 20 kişi 81 bin lira ceza kesildi.

Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı

İl Jandarma Komutanlığı Kestel Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal Derekızık Mahallesi’ndeki bağ evinin eğlence mekanı olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

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Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı

Ekipler, bağ evinin dışından yaptıkları incelemede, camların kalın perdelerle kapatıldığını gördü.

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Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı

Bunun üzerine dün akşam saatlerinde bağ evine baskın düzenlendi. Bağ evinde alkol alıp, eğlenen 6’sı kadın 20 kişi tespit edildi.

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Bu kadarına da pes! Bağ evi görünümlü eğlence mekanı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 3 bin 150’şer lira, corona virüs tedbirlerine uymadıkları için de 900’er lira olmak üzere toplam 81 bin lira ceza uygulandı.

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