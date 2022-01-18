Bu kasabada herkes çıplak dolaşıyor!
İngiltere'nin ünlü natürist tatil beldesi Spielplatz, ülkedeki tek çıplaklar topluluğu alanı olarak biliniyor. 50 haneli yerleşim yerinde insanlar çıplak bir şekilde dolaşabiliyor.
Birleşik Krallık'taki en eski tatil beldelerinden Spielplatz, ülkedeki tek çıplaklar topluluğu olarak göze çarpıyor. Burada yaşayanlar kıyafetlerini çıkararak kasabada dolaşabiliyor.
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Bricket Wood'un yakınlarında yer alan ünlü natürist tatil köyü, kıyafetleri olmadan yaşayan yaklaşık 50 hanelik bir yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.
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Doğaya ve doğal yaşama uyum sağlayan yerleşim sakinleri büyük bir huzur ve güven duygusu içinde yaşadıklarını ifade ediyor.
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Toplumun normlarınının dışında kendilerine ait yeni bir hayat kurduklarını ifade eden Spielplatz, sakinleri öz farkındalıklarının arttığını ve kendi varoluşlarını anlamlandırmaya başladıklarını belirtiyor.
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