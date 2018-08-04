Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

1- BEŞ KÖY BİR ARADA: CİNQUE TERRE

Engebeli kıyı şeridiyle İtalya'nın romantik kasabası... Cenova ve La Speiza arasında bulunan Cinque Terre, beş köy topluluğunu anlatan ikonik bir öneme sahip. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan kasaba, renkli köylerin birleşmesinden oluşuyor. Bu köyler ise şöyle sıralanıyor: Monterosso, Vermezza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore.

