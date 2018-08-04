Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede
Kültür çeşitliliği ve eğlencesi ile büyük şehirler, gezmek isteyen insanları her zaman cezbetti.
Ancak artık dünyanın dört bir yanından eşsiz doğası, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ile küçük kasabalar da turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
Büyük şehirlerin kalabalığından kaçmak isteyenler, doğal güzelliği, temiz havasıyla öne çıkan küçük kasabaları tercih ediyor. Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu. Türkiye'den 5 kasaba listede...
1- BEŞ KÖY BİR ARADA: CİNQUE TERRE
Engebeli kıyı şeridiyle İtalya'nın romantik kasabası... Cenova ve La Speiza arasında bulunan Cinque Terre, beş köy topluluğunu anlatan ikonik bir öneme sahip. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan kasaba, renkli köylerin birleşmesinden oluşuyor. Bu köyler ise şöyle sıralanıyor: Monterosso, Vermezza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore.