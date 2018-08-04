  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Ağustos 2018 13:46

Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

Kültür çeşitliliği ve eğlencesi ile büyük şehirler, gezmek isteyen insanları her zaman cezbetti.

Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

Ancak artık dünyanın dört bir yanından eşsiz doğası, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ile küçük kasabalar da turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

1/ 32
Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

Büyük şehirlerin kalabalığından kaçmak isteyenler, doğal güzelliği, temiz havasıyla öne çıkan küçük kasabaları tercih ediyor. Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu. Türkiye'den 5 kasaba listede...

2/ 32
Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

1- BEŞ KÖY BİR ARADA: CİNQUE TERRE
Engebeli kıyı şeridiyle İtalya'nın romantik kasabası... Cenova ve La Speiza arasında bulunan Cinque Terre, beş köy topluluğunu anlatan ikonik bir öneme sahip. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan kasaba, renkli köylerin birleşmesinden oluşuyor. Bu köyler ise şöyle sıralanıyor: Monterosso, Vermezza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore.

3/ 32
Bu kasabalar görenleri büyülüyor ! Türkiye'den 5 yer listede

Cinque Terre, geçmişten günümüze korunmuş mimarisi, çarpıcı patikalarıyla turistleri kendine çekiyor. Günübirlik bir gezinin yetmeyeceği kasaba, deniz mahsulleri ile biliniyor.

4/ 32
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM