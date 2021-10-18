Bu kasabaya taşınanlara ücretsiz arazi verilecek

'AVUSTRALYA'DA DAHA İYİ BİR ANLAŞMA YOK'

“Seçilen araziye bağlı olarak bu durum bedava arazi vermekle eşdeğer” diye konuşan Hancock, “Emekli olmak istiyorsanız, seyahat için uygun fiyatlı bir ana üsse ihtiyacınız varsa veya kariyerinize yeni başlayan bir gençseniz, Avustralya'nın herhangi bir yerinde daha iyi bir anlaşma bulamayacaksınız” dedi.