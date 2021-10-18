Bu kasabaya taşınanlara ücretsiz arazi verilecek
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Quilpie kasabası, nüfusu artırmak amacıyla ''ücretsiz arazi'' vereceğini açıkladı. Arsa satın alan ve değeri 750 bin doların altında bir ev inşa edip en az 6 ay yaşayan kişilere, 12 bin 500 dolar hibe verileceği belirtildi.
Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan ve yaklaşık 800 kişinin yaşadığı Quilpie kasabası, nüfusunu artırmak için arsa alacak kişilere hibe vereceklerini açıkladı.
Verilecek 12 bin 500 dolar (Yaklaşık 116 bin TL) hibe ile alınacak arazinin bedavaya geleceğini belirten Quilpie Meclisi Başkanı Justin Hancock, “Alınacak arazide değeri 750 bin doların altında bir ev inşa edip en az altı ay yaşanması durumunda hibeyi alabilecekler” dedi.
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“Seçilen araziye bağlı olarak bu durum bedava arazi vermekle eşdeğer” diye konuşan Hancock, “Emekli olmak istiyorsanız, seyahat için uygun fiyatlı bir ana üsse ihtiyacınız varsa veya kariyerinize yeni başlayan bir gençseniz, Avustralya'nın herhangi bir yerinde daha iyi bir anlaşma bulamayacaksınız” dedi.
Açıklanan hibe programı, yaklaşık 800 kişinin yaşadığı ve 46 konutun bulunduğu kasabada mevcut işlerde çalışacak kişiler ve bu kişilerin barınacakları konutları artırmak amacıyla faaliyete geçiyor.