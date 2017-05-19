Bu kez köpek eti satışı yasaklandı
Tüm dünyada hayvanseverlerin tepkisini çeken Çin'deki Köpek Eti Festivali’nde bu yıl köpek eti satılması yasaklandı.
Her yıl Çin'in Yulin kentinde düzenlenen Köpek Eti Festivali'nde bu sene köpek eti satışı yasaklandı. Hayvan koruma örgütleri Duo Duo Project ve Humane Society International, Yulin'deki yetkili makamların bu yıl köpek eti satışına yasak getirdiğini duyurdu.
Duo Duo Project adlı kuruluştan Andrea Gung "Bu geçici bir yasak ama bir domino etkisi yaratacağını ve köpek eti ticaretinin çöküşüyle sonuçlanacağını umuyoruz" diye konuştu.
2009 yılından beri düzenlenen Köpek Eti Festivali yaklaşık 10 gün sürüyor. Festivalde her sene 10 ila 15 bin köpeğin tüketildiği tahmin ediliyor. Köpek eti satıcıları, hayvanların insani bir biçimde öldürüldüğünü savunuyor.