Bu kış çetin geçecek: İstanbul'da kar kapıya dayandı!

"KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Megakent İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebileceğini kaydeden Çakmak, "İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor. Tabi akıllara özellikle 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu gelmişti. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor."