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  4. Bu köprüden geçmek yürek ister: Yolun sonunda ise büyük bir sürpriz var

Bu köprüden geçmek yürek ister: Yolun sonunda ise büyük bir sürpriz var

Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope köprüsüne ev sahipliği yapıyor.

20 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğindeki bu halat köprü eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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1970'lerde, geçit sadece bir tırabzan ve bir avuç boşluklu ahşap kalastan oluşuyordu.

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Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı.

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2000 yılında, köprü elden geçirildi ve yeni bir köprü inşa edildi ve 10 tonluk bir yük ile test edildi.

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