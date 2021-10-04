Bu köprüden geçmek yürek ister: Yolun sonunda ise büyük bir sürpriz var
Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope köprüsüne ev sahipliği yapıyor.
20 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğindeki bu halat köprü eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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1970'lerde, geçit sadece bir tırabzan ve bir avuç boşluklu ahşap kalastan oluşuyordu.
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Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı.
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2000 yılında, köprü elden geçirildi ve yeni bir köprü inşa edildi ve 10 tonluk bir yük ile test edildi.
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