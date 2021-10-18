''Bu köprüyü buradan kaldırın''
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi.
Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde kurulu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü, Artuklular döneminde Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından 1147 yılında yaptırıldı. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğundaki köprü, 40,86 metre açıklığındaki sivri ana kemeri ile dikkat çekiyor. Malabadi, aynı zamanda dünyanın bugüne ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü.
Dönem dönem yapılan onarımlarla bugüne ulaşan köprünün üzerinde insan, güneş ve arslan figürlü kabartmalar yer alıyor. Zamanında kervanların kullandığı Malabadi Köprüsü'ndeki kemerin her iki yanında ve iç tarafında yolcuların kullanması için iki oda bulunuyor.
1950'li yıllarda araçların da geçiş yaptığı köprü, hasar görmemesi için trafiğe kapatıldı ve yanına başka köprü inşa edildi. Malabadi Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, yeni köprünün, 9 asırdır görkemini koruyan Malabadi köprüsü yanına kötü bir görüntü oluşturduğunu iddia ederek kaldırılmasını, araçların açılacak başka bir yoldan geçirilmesini talep etti.