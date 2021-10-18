''Bu köprüyü buradan kaldırın''

1950'li yıllarda araçların da geçiş yaptığı köprü, hasar görmemesi için trafiğe kapatıldı ve yanına başka köprü inşa edildi. Malabadi Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, yeni köprünün, 9 asırdır görkemini koruyan Malabadi köprüsü yanına kötü bir görüntü oluşturduğunu iddia ederek kaldırılmasını, araçların açılacak başka bir yoldan geçirilmesini talep etti.