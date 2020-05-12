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  3. 12 Mayıs 2020 13:52

Bu köyde para vermeyen fotoğraf çekemiyor

Çanakkale'de bulunan tarihi ve turistlik Yeşilyurt Köyü'nde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda.

Bu köyde para vermeyen fotoğraf çekemiyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt Köyü sakinlerinin başı, köye düğün, nişan ve dış mezuniyet için gelen stüdyo fotoğrafçılarıyla dertte.

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Bu köyde para vermeyen fotoğraf çekemiyor

Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor. Köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor.

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Bu köyde para vermeyen fotoğraf çekemiyor

Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de rahatsız olmaya başlayınca köy muhtarlığı köye düğün, nişan ve mezuniyet çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.

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Bu köyde para vermeyen fotoğraf çekemiyor

Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

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