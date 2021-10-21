Bu köyde tam 30 yıldır tek başına yaşıyor
Aksaray'da 66 yaşındaki Selami Salman, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor.
Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerindeki köyünde yaşayan Selami Salman (66), 10 yıldır köyde kalan tek insan.
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Salman 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde uzun yıllardır tek başına yaşıyor.
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Merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmadığı için köylerine ait Dölek Mevkisi'ne göç etti.
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O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi sonrası köyde yalnız kaldı.
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